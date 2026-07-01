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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации четырех боевиков ХАМАСа на севере Газы. Видео

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 июля 2026 г., 08:05 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 08:09
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации четырех боевиков ХАМАСа на севере Газы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в течение последней недели израильские военные нанесли несколько ударов на севере сектора Газы, в результате которых были ликвидированы четыре боевика военного крыла террористической организации ХАМАС.

Среди ликвидированных названы Уаиль Махмуд Али Лабад и Муаз Мухаммад Хасан Ахмад – боевики противотанкового подразделения ХАМАСа, Самах Абу Камиль – командир взвода военного крыла ХАМАСа, а также Акрам Ашраф Хамад Лабад – снайпер военного крыла ХАМАСа.

Кроме того, 29 июня ЦАХАЛ атаковал и уничтожил пусковые шахты и пусковые установки.

Израиль
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