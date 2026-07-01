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Израиль

Три убийства 1 июля: в Нетании, Шфараме и Ягуре

Убийства
время публикации: 01 июля 2026 г., 07:06 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 07:11
Три убийства 1 июля: в Нетании, Шфараме и Ягуре
Пресс-служба МАДА

Утром в среду, 1 июля, поступили сообщения о трех убийствах, совершенных за последние часы – в Нетании, Шфараме и Ягуре.

В Нетании на улице Шимон Бар-Йохай в результате вооруженного нападения был тяжело ранен мужчина примерно 70 лет. Мужчина, получивший ножевые ранения, в критическом состоянии был доставлен в городскую больницу "Ланиадо", где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

В Шфараме было совершено вооруженное нападение, в результате которого был убит мужчина 24 лет. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали его смерть.

В Ягуре (юго-восточней Хайфы) в результате был застрелен мужчина примерно 25 лет, находившийся в автомобиле. Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этого человека.

Сведений о задержании подозреваемых пока не поступало.

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