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Израиль

Кац подписал санкции против криптокошельков, использовавшихся КСИР для финансирования "Хизбаллы"

Война с "Хизбаллой"
КСИР
Криптовалюта
Исраэль Кац
Санкции
время публикации: 01 июля 2026 г., 10:03 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 10:07
Кац подписал санкции против криптокошельков, использовавшихся КСИР для финансирования "Хизбаллы"
Oren Ben Hakoon/Flash90

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подписал санкционные ордера против 37 цифровых кошельков, которые, по данным министерства обороны, использовались иранским "Корпусом стражей исламской революции" для финансирования ливанской террористической организации "Хизбалла".

Национальный штаб по экономической борьбе с терроризмом при министерстве обороны совместно с израильским разведывательным сообществом выявил инфраструктуру финансирования, основанную на использовании криптовалют. По данным минобороны, через нее КСИР переводил средства, предназначенные для террористической деятельности.

Общий объем средств, связанных с выявленными цифровыми кошельками, превышает 24 млн шекелей. В министерстве обороны заявляют, что санкции направлены на блокирование финансовых каналов, через которые Иран поддерживает "Хизбаллу" и другие террористические структуры.

Израиль
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