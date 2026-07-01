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Израиль

В Нетании убит известный раввин Амос Гуета

Убийства
Нетания
время публикации: 01 июля 2026 г., 08:13 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 08:25
В Нетании убит известный раввин Амос Гуета
Пресс-служба МАДА

Израильские СМИ сообщили, что в Нетании был убит 75-летний раввин Амос Гуета, известный в городе глава йешивы. По данным следствия, раввин был зарезан человеком, страдающим психическим расстройством.

Полиции известна личность подозреваемого, однако он пока не задержан, ведутся его поиски. Подозреваемый входил в окружение раввина.

Согласно предварительной версии, подозреваемый хотел помолиться вместе с раввином, между ними возник спор, после чего он нанес Гуете четыре ножевых ранения. Спасти пострадавшего не удалось.

Израиль
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