В Нетании убит известный раввин Амос Гуета
время публикации: 01 июля 2026 г., 08:13 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 08:25
Израильские СМИ сообщили, что в Нетании был убит 75-летний раввин Амос Гуета, известный в городе глава йешивы. По данным следствия, раввин был зарезан человеком, страдающим психическим расстройством.
Полиции известна личность подозреваемого, однако он пока не задержан, ведутся его поиски. Подозреваемый входил в окружение раввина.
Согласно предварительной версии, подозреваемый хотел помолиться вместе с раввином, между ними возник спор, после чего он нанес Гуете четыре ножевых ранения. Спасти пострадавшего не удалось.
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