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Израиль

Попытка теракта в Лоде: вооруженное нападение на полицейского

время публикации: 01 июля 2026 г., 10:26 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 10:30
Попытка теракта в Лоде: вооруженное нападение на полицейского
Фото: А.Паруш/Flash90

Утром 1 июля в Лоде было совершено вооруженное нападение на полицейского. По предварительным данным, вооруженный ножом террорист попытался атаковать бойца спецназа ЯСАМ.

Во время полицейской операции в городе Лод был замечен подозреваемый с ножом. Когда полицейские потребовали от него остановиться и сдать оружия, он попытался напасть на одного из бойцов ЯСАМ. По подозреваемому был открыт огонь, он нейтрализован.

Среди полицейских пострадавших нет.

Информация уточняется.

Израиль
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