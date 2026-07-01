Попытка теракта в Лоде: вооруженное нападение на полицейского
время публикации: 01 июля 2026 г., 10:26 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 10:30
Утром 1 июля в Лоде было совершено вооруженное нападение на полицейского. По предварительным данным, вооруженный ножом террорист попытался атаковать бойца спецназа ЯСАМ.
Во время полицейской операции в городе Лод был замечен подозреваемый с ножом. Когда полицейские потребовали от него остановиться и сдать оружия, он попытался напасть на одного из бойцов ЯСАМ. По подозреваемому был открыт огонь, он нейтрализован.
Среди полицейских пострадавших нет.
Информация уточняется.