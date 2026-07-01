Подписано соглашение о выделении участка под постоянное здание посольства США в Иерусалиме

В среду, 1 июля, в Иерусалиме, в ходе торжественной церемонии в министерстве иностранных дел, министр иностранных дел Гидеон Саар и посол США в Израиле Майк Хакаби подписали соглашение о выделении участка в комплексе "Алленби" в Иерусалиме для строительства постоянной резиденции посольства Соединенных Штатов в Иерусалиме, столице Израиля. Подписание соглашения состоялось в рамках выполнения соответствующего решения израильского правительства о выделении земли.

Гидеон Саар заявил: "Сегодня здесь, в Иерусалиме, мы отмечаем еще одну веху в нерушимом союзе между Израилем и Соединенными Штатами. Историческое решение президента Трампа перенести посольство в Иерусалим восстановило историческую справедливость. И сегодня, с подписанием соглашения о начале строительства постоянного здания посольства, это решение обретает еще более прочный и неизменный статус. Данное соглашение – это не просто передача земли. Это заявление, признающее историю, и заявление о строительстве будущего. Наряду с нашими общими ценностями существует и колоссальная взаимная стратегическая ценность наших государств друг для друга. Израиль – важнейший стратегический актив США на Ближнем Востоке. Подобно тому как США жизненно важны и незаменимы для Израиля, так и Израиль жизненно важен для США и их интересов в этом регионе. Это соглашение еще один четкий сигнал нашим врагам: связь между Израилем и США крепка как никогда. Она сильнее любой угрозы. Сильный Израиль делает Америку сильнее, а сильная Америка делает сильнее Израиль. Решение перенести посольство США в Иерусалим было одним из важнейших дипломатических шагов в современной истории. Оно исправило историческую несправедливость. Данный шаг послужил примером для других государств, которые уже последовали или планируют последовать этому курсу".

Майк Хакаби сказал: "Я глубоко благодарен президенту Трампу за смелое решение перенести посольство США в Иерусалим – шаг, который и следовало сделать, несмотря на сопротивление со стороны мирового сообщества. Другие президенты обещали сделать это, но всегда находили причину отступить. Президент Трамп пообещал и сдержал свое слово. Подписанное сегодня соглашение дает старт строительству постоянной резиденции посольства США в Иерусалиме – шагу, который физически и навечно закрепляет американское признание Иерусалима столицей Израиля. Переезд посольства из его временного здания в постоянную резиденцию станет исторической вехой в израильско-американских отношениях и выразит долгосрочную приверженность Соединенных Штатов Иерусалиму как столице Государства Израиль".