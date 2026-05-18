Утверждено выделение участка в Иерусалиме под строительство посольства США и резиденции посла

Земельное управление утвердило решение о выделении участка площадью около 31 дунама на территории бывшей военной базы "Алленби" на юге Иерусалиме под строительство постоянного комплекса посольства США в Израиле.

Решение Земельного управления является реализацией межправительственного соглашения от 1989 года и решения правительства Израиля, обновленных в 2018 году после решения Белого дома о переносе посольства США в Иерусалим.

В 2023 году был утвержден план застройки территории базы "Алленби", предусматривающий размещение дипломатического комплекса, офисных зданий, жилья для персонала, эксплуатационных объектов и парковок. Этот план служит градостроительной основой для возведения нового посольского комплекса.

Одновременно совет утвердил передачу в собственность правительству США территории нынешнего посольского комплекса в иерусалимском квартале Арнона общей площадью около 53 дунамов – в дополнение к примерно 31 дунаму, ранее выкупленному у частных владельцев.

Согласно принятому решению, передача права собственности обусловлена масштабом участка и направлена на юридическое урегулирование прав на территорию, которая уже используется для дипломатической деятельности. В Арноне планируется размещение резиденции посла, офисных зданий, жилья для персонала, подземных парковок и вспомогательных объектов.