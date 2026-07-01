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Израиль

На диком пляже возле Ришон ле-Циона ведется поиск пропавшего подростка

Мада
Средиземное море
время публикации: 01 июля 2026 г., 18:10 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 18:32
На диком пляже возле Ришон ле-Циона ведется поиск пропавшего подростка
Пресс-служба МАДА

На диком пляже, недалеко от пляжа "Пальмахим" в районе Ришон ле-Циона, трое подростков были унесены течением. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что двух подростков удалось спасти. Подростков осмотрели парамедики и пришли к выводу, что они не нуждаются в госпитализации.

Поиски третьего подростка продолжаются, в них участвуют полиция, добровольцы, представители местных органов власти. Поиск ведется на море, с воздуха и на суше.

Израиль
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