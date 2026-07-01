Кнессет проголосовал в предварительном чтении за "закон о муэдзинах"

Кнессет одобрил в предварительном чтении законопроект, ограничивающий использование громкоговорителей в мечетях. "За" проголосовали 50 депутатов, против – 36.

Законопроект из оппозиции поддержала партия "Наш дом Израиль". Партия ШАС также проголосовала "за", несмотря на сообщения о данном обещании партии РААМ не поддерживать продвижение этой инициативы.

Речь идет о законопроекте, запрещающем установку и использование систем громкоговорителей в мечетях без специального разрешения. При выдаче такого разрешения должны учитываться уровень шума, расположение мечети, ее близость к жилым домам и возможное воздействие на жителей.

В случае нарушения полиция сможет потребовать немедленно прекратить использование систем усиления звука, а при продолжении нарушения – конфисковать оборудование. Законопроект также предусматривает штрафы за установку или использование громкоговорителей без разрешения либо с нарушением его условий.

Сторонники инициативы называют ее мерой против чрезмерного шума. Противники считают, что законопроект фактически направлен против мусульманской религиозной практики и арабской общины Израиля.