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Израиль

Кнессет проголосовал в предварительном чтении за "закон о муэдзинах"

Законы
НДИ
ШАС
РААМ
Кнессет
время публикации: 01 июля 2026 г., 17:57 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 18:13
Кнессет проголосовал в предварительном чтении за "закон о муэдзинах"
Yossi Aloni/FLASH90

Кнессет одобрил в предварительном чтении законопроект, ограничивающий использование громкоговорителей в мечетях. "За" проголосовали 50 депутатов, против – 36.

Законопроект из оппозиции поддержала партия "Наш дом Израиль". Партия ШАС также проголосовала "за", несмотря на сообщения о данном обещании партии РААМ не поддерживать продвижение этой инициативы.

Речь идет о законопроекте, запрещающем установку и использование систем громкоговорителей в мечетях без специального разрешения. При выдаче такого разрешения должны учитываться уровень шума, расположение мечети, ее близость к жилым домам и возможное воздействие на жителей.

В случае нарушения полиция сможет потребовать немедленно прекратить использование систем усиления звука, а при продолжении нарушения – конфисковать оборудование. Законопроект также предусматривает штрафы за установку или использование громкоговорителей без разрешения либо с нарушением его условий.

Сторонники инициативы называют ее мерой против чрезмерного шума. Противники считают, что законопроект фактически направлен против мусульманской религиозной практики и арабской общины Израиля.

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