Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 1 июля, температура немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Малооблачно. Утром местами дымка.

В Иерусалиме – 18-30 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 22-29, в Эйлате – 27-40, в Беэр-Шеве – 21-33, на побережье Мертвого моря – 27-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 22-30, в Ариэле – 19-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 22-35, на Голанских высотах – 20-36.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн 50-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В четверг-вторник – температура без существенных изменений, переменная облачность.