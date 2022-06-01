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    В Израиле

    Окончание эпохи коронавируса: не будет продлено чрезвычайное положение в сфере здравоохранения

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    Окончание эпохи коронавируса: не будет продлено чрезвычайное положение в сфере здравоохранения
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Министр здравоохранения Ницан Горовиц после консультаций со специалистами в министерстве принял решение не продлевать чрезвычайное положение в системе здравоохранения, ранее объявленное в связи с пандемией коронавируса.

    Срок чрезвычайного положения истекает в полночь 3 июня.

    Вечером 31 мая и утром 1 июня министерство здравоохранения Израиля не публиковало новые данные по эпидемии коронавируса. Приводим ниже данные на утро 31 мая.

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    В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4138523 случаев заражения коронавирусом.

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    Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

    За последние сутки проведены 28754 тестов. В 9% случаев выявлялся коронавирус.

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    В настоящий момент заражены 12638 человек (+142 за сутки).

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    10852 заболевших COVID-19 умерли (+13 за сутки; уточнены данные за несколько дней).

    322 заболевших в больницах (+10 за сутки; 2,6% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

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    Состояние 81 пациентов (-11 за неделю; 0,6% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 28 (-6) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

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    Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,93.

    Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 88% тяжелобольных старше 60 лет.

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    Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 9/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 6/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 4/100 тысяч. При этом на фоне высокой заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 9, привитых давно (более полугода) – 4, полностью привитых – 50. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

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    Вакцинация

    По данным минздрава Израиля на 31 мая, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6709610 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6140539 человек (66% населения страны). 4494003 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 812003 человек (9% населения страны).

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    В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").

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    Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

    Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

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    Отмена карантинных мер

    Отменено обязательное ношение защитных масок в помещениях.

    Список мест, где по-прежнему требуется ношение защитной маски:
    - больницы, поликлиники и аптеки;
    - организации, оказывающие неотложную медицинскую помощь;
    - учреждения, в которых находятся пожилые люди (дома престарелых);
    - международные авиарейсы (отменено с 24 мая);
    - также маску обязан носить человек, направляющийся к месту самоизоляции (как правило, в связи с получением позитивного результата теста на коронавирус).

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    Кроме того, минздрав рекомендует группам риска (пожилым людям, людям с пониженным иммунитетом и др.) продолжать носить защитные маски в закрытых помещениях, даже если это не обязательно.

    С 21 мая отменена процедура обязательного PCR-теста по прибытию в международный аэропорт "Бен-Гурион". Также отменено требование к иностранцам предоставлять при посадке на самолет, отправляющийся в Израиль, отрицательный результат ПЦР или антиген-теста. На сухопутных границах и для морских круизов тоже не нужно будет делать проверки на коронавирус.

    При этом пассажирам в течение 48 часов перед вылетом в Израиль все еще нужно заполнять декларацию на въезд в страну.

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