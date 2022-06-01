Кризис имени Саара: глава правительства созвал совещание лидеров коалиционных фракций

Правящую коалицию продолжает "штормить". Источником очередного кризиса стал министр юстиции и председатель партии "Тиква Хадаша" Гидеон Саар, потребовавший продления истекающего через неделю указа о распространении израильского законодательства на еврейские поселения Иудеи и Самарии. В противном случае Саар угрожает покинуть коалицию.

Также сегодня газета "Едиот Ахронот" опубликовала информацию о закулисных контактах между Сааром и Яаковом Атракчи, человеком из ближайшего окружения лидера "Ликуда" Биньямина Нетаниягу, по поводу возможности формирования нового правительства. Согласно сообщению, в переговорах участвует и министр строительства Зеэв Элькин. В партии Саара подтвердили факт получения предложений от "Ликуда", но опровергли информацию о переговорах.

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На этом фоне премьер-министр Нафтали Беннет созвал экстренное совещание лидеров коалиционных фракций, которое начнется в 10:30.

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Напомним, что МЕРЕЦ и РААМ заявили ранее, что не намерены голосовать за продление закона. Депутат Уалид Таха в ответ на ультиматум Саара и угрозу развалить коалицию написал в своем блоге в соцсети Twitter: "Я готов".