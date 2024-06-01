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Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа: израильский БПЛА был подбит и упал на ливанской территории

время публикации: 01 июня 2024 г., 14:06 | последнее обновление: 01 июня 2024 г., 14:26
Пресс-служба ЦАХАЛа: израильский БПЛА был подбит и упал на ливанской территории
Chaim Goldberg/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что около 14:00 по БПЛА ВВС ЦАХАЛа, действовавшему в небе Ливана, была выпущена ракета "земля-воздух", в результате чего дрон был подбит и упал на ливанской территории.

Инцидент расследуется. Израильские ВВС продолжат действовать в небе Ливана для выполнения задач, поставленных командованием Армии обороны Израиля.

"Хизбалла" взяла ответственность за инцидент на себя и заявила, что сбит БПЛА Hermes 900. В апреле ЦАХАЛ уже терял такой беспилотник в Ливане. Тогда в ответ были атакованы объекты ПВО "Хизбаллы" на севере и востоке Ливана.

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