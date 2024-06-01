Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 1 июня: операции в районах Шхема, Дженина, Калькилии
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 1 июня действовали в Шхеме (в Балате), в Дженине и около Дженина (в Ямуне, Буркине, Кафр Дане), в Калькилии (в Джаиди), около Хеврона (в Байт-Уммаре, Саире). Над Туль-Каремом и окрестностями города были замечены БПЛА ЦАХАЛа.
Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.
О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 1 июня.