Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 1 июня: операции в районах Шхема, Дженина, Калькилии

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 1 июня действовали в Шхеме (в Балате), в Дженине и около Дженина (в Ямуне, Буркине, Кафр Дане), в Калькилии (в Джаиди), около Хеврона (в Байт-Уммаре, Саире). Над Туль-Каремом и окрестностями города были замечены БПЛА ЦАХАЛа.

Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 1 июня.