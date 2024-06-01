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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 1 июня: операции в районах Шхема, Дженина, Калькилии

время публикации: 01 июня 2024 г., 06:48 | последнее обновление: 01 июня 2024 г., 06:53
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 1 июня: операции в районах Шхема, Дженина, Калькилии
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 1 июня действовали в Шхеме (в Балате), в Дженине и около Дженина (в Ямуне, Буркине, Кафр Дане), в Калькилии (в Джаиди), около Хеврона (в Байт-Уммаре, Саире). Над Туль-Каремом и окрестностями города были замечены БПЛА ЦАХАЛа.

Происходили вооруженные столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 1 июня.

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