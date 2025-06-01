ЦАХАЛ подтвердил: на юге Ливана ликвидирован боевик артиллерийского подразделения "Хизбаллы"
время публикации: 01 июня 2025 г., 23:25 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 23:25
ЦАХАЛ подтвердил: в районе Айта аш-Шааб, на юге Ливана, был ликвидирован боевик артиллерийского подразделения "Хизбаллы". Ликвидация была осуществлена при помощи беспилотника.
Ранее ливанские СМИ сообщали о том, что ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль в районе Айта аш-Шааб, в результате чего были ранены два человека. Позднее один из раненых скончался в больнице.