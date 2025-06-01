Источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль на юге Ливана

Ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль в районе Айта аш-Шааб, на юге Ливана.

В результате удара ранены два человека, они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

ЦАХАЛ пока эти сведения не комментирует.