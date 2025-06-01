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Ближний Восток

Источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль на юге Ливана

Ливан
ЦАХАЛ
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 01 июня 2025 г., 18:55 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 18:55
Источники: ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Ливанские источники сообщают, что ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль в районе Айта аш-Шааб, на юге Ливана.

В результате удара ранены два человека, они доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

ЦАХАЛ пока эти сведения не комментирует.

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