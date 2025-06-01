ЦАХАЛ атаковал в Газе десятки целей за последние сутки. Видео

Силы ЦАХАЛа действуют в Газе в рамках военной операции "Колесницы Гидеона", ликвидируя террористов и уничтожая инфраструктуру террора. За последние сутки израильские ВВС атаковали десятки террористических объектов по всему сектору.

31 мая бойцами подразделения коммандос было взорвано здание, заминированное террористами – именно в этом здании 20 мая погиб старший сержант Данило Мокану, боец 51-й пехотной роты 82-го танкового батальона "Гааш" 7-й бронетанковой бригады "Саар ми-Голан".

Также были атакованы группы боевиков, здания военного назначения и заминированные сооружения, туннель, снайперские и противотанковые позиции, наблюдательные пункты.