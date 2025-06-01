СМИ: в "Агудат Исраэль" окончательно решили развалить коалицию

Высокопоставленные источники в партии "Агудат Исраэль" заявили, что приняли решение развалить коалицию еще до завершения летней сессии Кнессета.

Об этом сообщает журналист газеты "Маарив" Анна Барская. Согласно опубликованной ею информации, решение хасидского крыла блока "Яадут а-Тора" продиктовано убежденностью, что бюджет на 2026-й год принять невозможно, а значит "нет смысла тратить время".

Летняя сессия Кнессета заканчивается 27 июля.

Напомним, что бюджет на 2026-й год должен быть утвержден не позднее марта будущего года. Изначальная датая выборов – октябрь 2026. В политической системе убеждены, что правительство не станет проводить перед самыми выборами бюджет, в котором ожидаются дополнительные сокращения бюджетов, введение дополнительных плат и возможное повышение налогов. Без утверждения правительство в любом случае распадется, и будут объявлены досрочные выборы.

Как сообщалось ранее, сразу после праздника Шавуот лидеры ультраортодоксальных партий проведут совещание о дальнейших шагах в связи с отсутствием продвижения в принятии закона о призыве.