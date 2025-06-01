Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 1 июня, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Утром возможен моросящий дождь на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 15-27 градусов, в Тель-Авиве – 22-25, в Хайфе – 20-24, в Эйлате – 24-35, в Беэр-Шеве – 20-30, в Мицпе-Рамоне – 19-31, на побережье Мертвого моря – 25-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-25, в Ариэле – 17-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-31, на Голанских высотах – 18-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 10 км/ч).

В понедельник температура понизится. Во вторник-субботу ожидается постепенное повышение температуры.