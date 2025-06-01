"План Виткоффа" не принят ХАМАСом, Израиль продолжает войну в Газе

По состоянию на 1 июня Армия обороны Израиля продолжает операцию "Колесницы Гидеона" в секторе Газы. "План Виткоффа", предусматривающий прекращение огня на длительный период и освобождение части израильтян, находящихся в заложниках у террористов в Газе, не принят ХАМАСом.

Поздно вечером 31 мая канцелярия главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу опубликовала следующее заявление: "В то время как Израиль согласился на обновленный план Виткоффа по освобождению наших заложников, ХАМАС продолжает отказываться от принятия этого плана. Как сказал специальный посланник президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф: ответ ХАМАСа неприемлем и отбрасывает ситуацию назад. Израиль продолжит свои действия по возвращению наших заложников и разгрому ХАМАСа".

Ранее спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф прокомментировал реакцию ХАМАСа на новый план соглашения о заложниках. По мнению Виткоффа, реакция ХАМАСа "совершенно неприемлема и отбрасывает нас назад". Виткофф добавил, что "ХАМАС должен принять наше предложение в качестве основы для переговоров, которые могут начаться уже на следующей неделе. Это единственный способ подписать 60-дневное прекращение огня в ближайшие дни, в течение которого будут возвращены живые заложники (50% из них) и переданы тела погибших (также 50% из них)".

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщил, что в его распоряжение попал документ с ответом ХАМАСа на "план Виткоффа". Согласно намерениям ХАМАСа, в случае, если сделка будет утверждена, будут освобождены 10 живых заложников и переданы 18 тел погибших заложников. Четверо живых заложников будут освобождены в первый день, двое – на 30-й день, и еще четверо – на 60-й день. Также сообщается, что шесть тел погибших заложников будут переданы на 10-й день, шесть – на 30-й день и шесть – на 50-й день. Кроме того, ХАМАС требует, чтобы гуманитарная помощь поступала в сектор Газы по старой схеме, без участия Фонда помощи сектору Газы (Gaza Humanitarian Foundation, GHF).

В сообщении "Аль-Маядин" не указаны все "дополнения" ХАМАСа к "плану Виткоффа". Высокопоставленный источник сообщал, что после углубленного анализа ответа ХАМАСа на новое предложение, переданное посланником США Стивом Виткоффом, стало ясно: требования, выдвинутые террористической организацией, очень далеки от предложения Израиля. Среди требований ХАМАСа: прекращение огня на срок до семи лет, полный вывод ЦАХАЛа со всех территорий, оккупированных с марта, возвращение к прежнему формату распределения гуманитарной помощи (о последнем пишет "Аль-Маядин").