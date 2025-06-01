Граждане Израиля обвинены в незаконных поставках удобрений в ПА, их могли использовать террористы

Государственная прокуратура подала в суд Центрального округа обвинительное против двух граждан Израиля, которые в разгар войны "Железных мечей" доставили сотни тонн запрещенных материалов двойного назначения в Палестинскую автономию. Речь идет о материалах, которые можно использовать для изготовления взрывных устройств.

По версии прокуратуры, обвиняемые фактически оказали содействие в производстве бомб для террористов, действующих против Государства Израиль.

По данному делу обвиняемыми проходят 66-летний Йехезкель (Хези) Моше из поселка Педайя, владеющей частной компанией по поставкам удобрений и других материалов для сельского хозяйства, и 43-летний Джихад Уазуз из Иерусалима, владелец частной компании по перевозке товаров.

Согласно обвинительному заключению, эти двое граждан Израиля вступили в сговор с жителями Палестинской автономии и доставили на территорию ПА тысячи мешков нитрата калия, кальция, серы и т. д., которые являются материалами двойного назначения, запрещенными к передаче без специального разрешения. В соответствии с разработанным планом Йехезкель Моше без разрешения забирал материалы у партнеров в компанию "Амир", выписывал накладную на поставку на имя частной компании для получателя в Гуш-Эционе. Джихад Уазуз на своем грузовике забирал эти грузы в Педайе, после чего, располагая фиктивными документами, перевозил их в ПА. Получателями товара были владельцы магазинов сельскохозяйственных материалов в ПА.

Обвинение просит суд вынести постановление об аресте обвиняемых до окончания судебного разбирательства против них.

Военная прокуратура выдвинет дополнительные обвинения.