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Израиль

Депутат Кнессета Удэ: "Газа победила и Газа победит". Комментарии

Газа
Война "Железные мечи"
Айман Удэ
время публикации: 01 июня 2025 г., 09:30 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 09:32
Депутат Кнессета Удэ: "Газа победила и Газа победит". Комментарии
Chaim Goldberg/Flash90

Депутат Кнессета Айман Удэ, возглавляющий блок ХАДАШ-ТААЛ, выступил на демонстрации в Хайфе. Помимо прочего, Удэ заявил: "Газа победила и Газа победит".

"Гибель 53 тысяч человек не может остаться незамеченной, кровь жертв не может быть пролита напрасно", – добавил Удэ.

В ответ на эти заявления мэр Хайфы Йона Яхав сказал: "Тот, кто утверждает, что Газа победила и победит не является желанной фигурой в городе".

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир обратился к юридическому советнику правительства с просьбой лишить Удэ депутатской неприкосновенности, что даст возможность начать расследование в отношении него по подозрению в подстрекательстве и поддержке террора. "В прошлом судебные инстанции принимали постановления, согласно которым парламентский иммунитет не может быть убежищем для подстрекателей. В прошлом юридический советник правительства неоднократно лишала иммунитета депутатов от правых партий, и нет никакой причины не делать то же самое сейчас", – заявил Бен-Гвир.

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман опубликовал следующий комментарий: "Сторонник террористов, депутат арабского блока ХАДАШ-ТААЛ Айман Удэ снова перешёл все границы. Заложники продолжают томиться в нечеловеческих условиях. Наши солдаты сражаются за безопасность страны. Тому, кто говорит в это же время, что "Газа победила и победит" – не место в Кнессете. Его место в Газе".

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