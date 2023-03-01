Утверждена к первому чтению вторая часть юридической реформы, которая касается преодоления вето БАГАЦа

В среду, 1 марта, комиссия Кнессета по законодательству утвердила к первому чтению на пленарном заседании Кнессета следующую часть юридической реформы правительства, которая касается преодоления вето БАГАЦа и возможности БАГАЦа отменять законы большинством не менее чем в 12 из 15 голосов. Законопроект также предусматривает возможность переголосовать отмененный закон тремя чтениями в Кнессете, в каждом из которых необходимо большинство в 61 голос.

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Ожидается, что законопроект будет вынесен на голосование пленарного заседания Кнессета после праздника Пурим.

Депутаты от оппозиции бойкотировали голосование. "Нет никакого смысла в нашем участии в цирковом представлении, которое устроил здесь глава комиссии Симха Ротман", – заявил депутат Кнессета Йоав Сегалович ("Еш Атид").

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Заседание комиссии Кнессета под руководством Симхи Ротмана состоялось на фоне протестов против юридической реформы, которые проходят сегодня по всей стране.