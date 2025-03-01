x
01 марта 2025
|
последняя новость: 11:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 марта 2025
|
01 марта 2025
|
последняя новость: 11:24
01 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Хазем Касем: в настоящее время ХАМАС не ведет никаких переговоров

ХАМАС
время публикации: 01 марта 2025 г., 10:20 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 10:28
Хазем Касем: в настоящее время ХАМАС не ведет никаких переговоров
Flash90. Фото: А.Катиб

Представитель ХАМАСа Хазем Касем заявил катарскому каналу "Аль-Араби", что "в настоящее время с организацией не ведется никаких переговоров относительно второго этапа сделки".

Он добавил, что ХАМАС "отверг продление первого этапа прекращения огня на условиях, предложенных Израилем".

Ранее источник в ХАМАСе заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", ассоциированному с "Хизбаллой", что "шантаж" Израиля был отвергнут. "Мы не передадим больше ни одного заложника, кроме как в рамках полного пакета соглашений", – было сказано этим представителем ХАМАСа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 марта 2025

ХАМАС отверг предложение Израиля о продлении первой фазы сделки