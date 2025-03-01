Хазем Касем: в настоящее время ХАМАС не ведет никаких переговоров

Представитель ХАМАСа Хазем Касем заявил катарскому каналу "Аль-Араби", что "в настоящее время с организацией не ведется никаких переговоров относительно второго этапа сделки".

Он добавил, что ХАМАС "отверг продление первого этапа прекращения огня на условиях, предложенных Израилем".

Ранее источник в ХАМАСе заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", ассоциированному с "Хизбаллой", что "шантаж" Израиля был отвергнут. "Мы не передадим больше ни одного заложника, кроме как в рамках полного пакета соглашений", – было сказано этим представителем ХАМАСа.