Выживший в плену ХАМАСа Омер Шем-Тов выписан из больницы "Бейлинсон"
время публикации: 01 марта 2025 г., 19:49 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 19:58
Выживший в плену ХАМАСа Омер Шем-Тов выписан из больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве, где сообщили, что он "прошел необходимые проверки".
Возле дома Омера ждали сотни израильтян с плакатами: "Добро пожаловать, герой!" и "Как хорошо, что ты вернулся домой!".
Омер Шем-Тов (21, из Герцлии, похищен с фестиваля "Нова").был освобожден в рамках сделки с ХАМАСом 22 февраля.
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