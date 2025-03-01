Выживший в плену ХАМАСа Омер Шем-Тов выписан из больницы "Бейлинсон" в Петах-Тикве, где сообщили, что он "прошел необходимые проверки".

Возле дома Омера ждали сотни израильтян с плакатами: "Добро пожаловать, герой!" и "Как хорошо, что ты вернулся домой!".

Омер Шем-Тов (21, из Герцлии, похищен с фестиваля "Нова").был освобожден в рамках сделки с ХАМАСом 22 февраля.