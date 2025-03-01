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Израиль

В Тире застрелен молодой мужчина

Мада
Криминал в арабском секторе
Полиция
Убийства
время публикации: 01 марта 2025 г., 00:43 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 05:19
В Тире застрелен молодой мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

Около полуночи в Тире было совершено вооруженное нападение на мужчину примерно 20 лет. Мужчина, получивший огнестрельные ранения, был доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, где была констатирована его смерть.

Полиция проводит расследование.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что также была оказана помощь женщине, находившейся в состоянии нервного шока.

С начала 2025 года в Израиле в арабском секторе были убиты 46 человек.

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