В Тире застрелен молодой мужчина
время публикации: 01 марта 2025 г., 00:43 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 05:19
Около полуночи в Тире было совершено вооруженное нападение на мужчину примерно 20 лет. Мужчина, получивший огнестрельные ранения, был доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, где была констатирована его смерть.
Полиция проводит расследование.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что также была оказана помощь женщине, находившейся в состоянии нервного шока.
С начала 2025 года в Израиле в арабском секторе были убиты 46 человек.
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