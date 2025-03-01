В Тире застрелен молодой мужчина

Около полуночи в Тире было совершено вооруженное нападение на мужчину примерно 20 лет. Мужчина, получивший огнестрельные ранения, был доставлен в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, где была констатирована его смерть.

Полиция проводит расследование.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что также была оказана помощь женщине, находившейся в состоянии нервного шока.

С начала 2025 года в Израиле в арабском секторе были убиты 46 человек.