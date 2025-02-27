На севере Израиля застрелен мужчина

Днем 27 февраля около перекрестка А-Саргель на 675-й трассе в результате вооруженного нападения был тяжело ранен мужчина примерно 30 лет. В критическом состоянии его доставили в больницу "А-Эмек" в Афуле. Вскоре из больницы сообщили, что раненый умер.

Полиция проводит расследование.

О задержании подозреваемых не сообщалось.

Судя по имеющимся данным, убит житель одного из арабских населенных пунктов.

С начала 2025 года в Израиле в арабском секторе были убиты 44 человека.