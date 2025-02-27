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Израиль

На севере Израиля застрелен мужчина

Мада
Криминал в арабском секторе
Полиция
Убийства
время публикации: 27 февраля 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 16:36
На севере Израиля застрелен мужчина
Yonatan Sindel/Flash90

Днем 27 февраля около перекрестка А-Саргель на 675-й трассе в результате вооруженного нападения был тяжело ранен мужчина примерно 30 лет. В критическом состоянии его доставили в больницу "А-Эмек" в Афуле. Вскоре из больницы сообщили, что раненый умер.

Полиция проводит расследование.

О задержании подозреваемых не сообщалось.

Судя по имеющимся данным, убит житель одного из арабских населенных пунктов.

С начала 2025 года в Израиле в арабском секторе были убиты 44 человека.

Израиль
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