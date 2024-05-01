В Иерусалиме проходит встреча Блинкена и Нетаниягу

В канцелярии главы правительства в Иерусалиме проходит встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

По завершении встречи состоится расширенное заседание с участием представителей израильского и американского руководства.

С израильской стороны во встрече примут участие: министр по стратегическим вопросам, начальник генерального штаба, глава управления по борьбе с террором при Совете национальной безопасности, действующий военный секретарь премьер-министра и назначенный военный секретарь премьер-министра, политический советник и посол Израиля в США. С американской стороны во встрече примут участие: посол США в Израиле, помощник госсекретаря по ближневосточным вопросам и спецпредставитель по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке.