x
01 мая 2024
|
последняя новость: 12:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 мая 2024
|
01 мая 2024
|
последняя новость: 12:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Иерусалиме проходит встреча Блинкена и Нетаниягу

время публикации: 01 мая 2024 г., 11:31 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 11:31
В Иерусалиме проходит встреча Блинкена и Нетаниягу
Фото: Хаим Цах/GPO

В канцелярии главы правительства в Иерусалиме проходит встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

По завершении встречи состоится расширенное заседание с участием представителей израильского и американского руководства.

С израильской стороны во встрече примут участие: министр по стратегическим вопросам, начальник генерального штаба, глава управления по борьбе с террором при Совете национальной безопасности, действующий военный секретарь премьер-министра и назначенный военный секретарь премьер-министра, политический советник и посол Израиля в США. С американской стороны во встрече примут участие: посол США в Израиле, помощник госсекретаря по ближневосточным вопросам и спецпредставитель по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке.

fb tel insta twitter youtube tictok