За сутки ЦАХАЛ атаковал множество целей в Газе. Видео

ЦАХАЛ атаковал множество целей в секторе Газы за последние сутки. Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора, уничтожая террористическую инфраструктуру.

Среди атакованных целей – склады боеприпасов, здания военного назначения, ракетные стартовые площадки и минометные огневые позиции.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков, которые вели огонь по израильским военным.

Бойцы 679-й бригады выявили группу боевиков, позже она была уничтожена ударом с воздуха. Также были ликвидированы боевики, закладывавшие мину на пути следования израильских военных.