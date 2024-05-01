x
01 мая 2024
|
последняя новость: 11:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 мая 2024
|
01 мая 2024
|
последняя новость: 11:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

За сутки ЦАХАЛ атаковал множество целей в Газе. Видео

время публикации: 01 мая 2024 г., 11:12 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 11:12
За сутки ЦАХАЛ атаковал множество целей в Газе. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ атаковал множество целей в секторе Газы за последние сутки. Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора, уничтожая террористическую инфраструктуру.

Среди атакованных целей – склады боеприпасов, здания военного назначения, ракетные стартовые площадки и минометные огневые позиции.

Кроме того, ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков, которые вели огонь по израильским военным.

Бойцы 679-й бригады выявили группу боевиков, позже она была уничтожена ударом с воздуха. Также были ликвидированы боевики, закладывавшие мину на пути следования израильских военных.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2024

208-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2024

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 1 мая: удары по целям на севере, в центре и на юге сектора