За сутки ЦАХАЛ атаковал множество целей в Газе. Видео
время публикации: 01 мая 2024 г., 11:12 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 11:12
ЦАХАЛ атаковал множество целей в секторе Газы за последние сутки. Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора, уничтожая террористическую инфраструктуру.
Среди атакованных целей – склады боеприпасов, здания военного назначения, ракетные стартовые площадки и минометные огневые позиции.
Кроме того, ВВС ЦАХАЛа атаковали боевиков, которые вели огонь по израильским военным.
Бойцы 679-й бригады выявили группу боевиков, позже она была уничтожена ударом с воздуха. Также были ликвидированы боевики, закладывавшие мину на пути следования израильских военных.