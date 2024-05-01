ЦАХАЛ: в Газе ликвидированы боевики, обстрелявшие из минометов израильских военных
время публикации: 01 мая 2024 г., 20:29 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 20:29
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в центральной части сектора Газа в сторону израильских сил был открыт огонь из минометов.
В ответ на обстрел беспилотники военно-воздушных сил при координации с бойцами 99-й дивизии "А-Эш" ликвидировали боевиков, осуществивших обстрел, нанесли удар по террористической инфраструктуре в этом районе, и ликвидировали еще двух боевиков, находившихся в непосредственной близости от израильских военных.
ЦАХАЛ также опубликовал видео, на котором зафиксировано поражение цели.
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