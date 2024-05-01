ЦАХАЛ: в Газе ликвидированы боевики, обстрелявшие из минометов израильских военных

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в центральной части сектора Газа в сторону израильских сил был открыт огонь из минометов.

В ответ на обстрел беспилотники военно-воздушных сил при координации с бойцами 99-й дивизии "А-Эш" ликвидировали боевиков, осуществивших обстрел, нанесли удар по террористической инфраструктуре в этом районе, и ликвидировали еще двух боевиков, находившихся в непосредственной близости от израильских военных.

ЦАХАЛ также опубликовал видео, на котором зафиксировано поражение цели.