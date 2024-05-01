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Израиль

В Тель-Авиве и Иерусалиме проходят акции в поддержку сделки с ХАМАСом и против нее

время публикации: 01 мая 2024 г., 20:07 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 20:07
Члены "Форума а-Гвура" в Иерусалиме
Chaim Goldberg/Flash90
Демонстрация в Тель-Авиве
Avshalom Sassoni/Flash90

Сотни израильтян участвуют в акции в поддержку семей похищенных, проходящей на улице Менахем Бегин в Тель-Авиве, напротив базы Генштаба "Кирия". Демонстранты время от времени выходят на проезжую часть, перекрывая шоссе. Они требуют заключения сделки с ХАМАСом и прекращения боевых действий в секторе Газы, если это необходимо для возвращения похищенных.

В Иерусалиме родственники погибших в результате атаки ХАМАСа 7 октября, члены "Форума а-Гвура", установили протестную палатку напротив здания Верховного суда в Иерусалиме. Они требуют от правительства немедленно начать операцию в Рафиахе (Рафахе). "Мы здесь для того, чтобы потребовать от правительства покончить с ХАМАСом, ликвидировать главарей убийц. Правительство нам обещало, что будет действовать иначе, чем раньше", – заявил журналистам Менахем Кальманзон, брат которого погиб во время спасения жителей кибуца Беэри.

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