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Израиль

Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны девять подозреваемых

время публикации: 01 мая 2024 г., 13:56 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 13:56
Спецоперации в Иудее и Самарии: задержаны девять подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

1 мая силы ЦАХАЛа, сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) и бойцы пограничной полиции (МАГАВ) задержали девять подозреваемых в террористической деятельности в Иудее и Самарии. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Операции проводились в Думе, Аль-Фауаре, Айн-Арике, Даэйшэ, Айн Умм-Ашрайте, Иерихоне (Акабат-Джабре и Айн-Султане), Аззуне. Конфискованы оружие и боеприпасы.

Происходили столкновения. В Аззуне в израильских солдат было брошено взрывное устройство.

Среди израильские военных в ходе операций в Иудее и Самарии в течение последних суток пострадавших нет.

С начала войны (7.10.2023) на территории Палестинской автономии были задержаны около 3850 подозреваемых в терроре, около 1650 из них связаны с террористической организацией ХАМАС.

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