ЦАХАЛ в ночь на 1 мая действовал в районах Рамаллы, Калькилии, Хеврона, Иерихона

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 1 мая действовали в Рамалле и около Рамаллы (в Айн-Арике), в Калькилии и около Калькилии (в Аззуне), около Хеврона (в Аль-Фауаре, Бани Наим, Ятте), в Даэйшэ (на окраине Бейт-Лехема), в Иерихоне (в Айн-Султане и Акабат Джабре).

Происходили вооруженные столкновения. Есть пострадавший с палестинской стороны.

Террористы обстреляли армейский блокпост около горы Гризим, на окраине Шхема.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 1 мая.