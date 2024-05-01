x
01 мая 2024
|
последняя новость: 06:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 мая 2024
|
01 мая 2024
|
последняя новость: 06:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ в ночь на 1 мая действовал в районах Рамаллы, Калькилии, Хеврона, Иерихона

время публикации: 01 мая 2024 г., 06:12 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 06:20
ЦАХАЛ в ночь на 1 мая действовал в районах Рамаллы, Калькилии, Хеврона, Иерихона
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 1 мая действовали в Рамалле и около Рамаллы (в Айн-Арике), в Калькилии и около Калькилии (в Аззуне), около Хеврона (в Аль-Фауаре, Бани Наим, Ятте), в Даэйшэ (на окраине Бейт-Лехема), в Иерихоне (в Айн-Султане и Акабат Джабре).

Происходили вооруженные столкновения. Есть пострадавший с палестинской стороны.

Террористы обстреляли армейский блокпост около горы Гризим, на окраине Шхема.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 1 мая.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2024

208-й день войны в Израиле. Хронология событий