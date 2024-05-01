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Израиль

ЦАХАЛ рекомендовал отменить празднование Лаг ба-Омера на горе Мерон

время публикации: 01 мая 2024 г., 09:24 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 09:44
ЦАХАЛ рекомендовал отменить празднование Лаг ба-Омера на горе Мерон
David Cohen/Flash90

Командование Северного округа и Управления тылом ЦАХАЛа рекомендовало правительству Израиля отменить в этом году традиционное массовое празднование Лаг ба-Омера на горе Мерон.

Согласно рекомендации, 25-26 мая территория горы Мерон будет объявлена закрытой военной зоной и подступы к ней будут контролироваться военной полицией для предотвращения попыток проникновения на гору вопреки запрету.

Напомним, что гора Мерон находится в зоне поражения противотанковых ракет ливанской террористической организации "Хизбалла".

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