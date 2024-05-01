ЦАХАЛ рекомендовал отменить празднование Лаг ба-Омера на горе Мерон

Командование Северного округа и Управления тылом ЦАХАЛа рекомендовало правительству Израиля отменить в этом году традиционное массовое празднование Лаг ба-Омера на горе Мерон.

Согласно рекомендации, 25-26 мая территория горы Мерон будет объявлена закрытой военной зоной и подступы к ней будут контролироваться военной полицией для предотвращения попыток проникновения на гору вопреки запрету.

Напомним, что гора Мерон находится в зоне поражения противотанковых ракет ливанской террористической организации "Хизбалла".