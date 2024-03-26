"Хизбалла" обстреляла базу ВВС на горе Мерон: пострадавших нет
время публикации: 26 марта 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 12:59
Ливанские источники заявили, что беспилотник "Хизбаллы" атаковал базу ВВС ЦАХАЛа на горе Мерон.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что были зафиксированы несколько запусков ракет с ливанской территории в направлении подразделения воздушного управления в районе горы Мерон, в результате никто не пострадал, не нанесен ущерб боеспособности подразделения.
ЦАХАЛ ответил обстрелом огневых точек противника на территории Ливана.
Ссылки по теме