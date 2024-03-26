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Израиль

"Хизбалла" обстреляла базу ВВС на горе Мерон: пострадавших нет

время публикации: 26 марта 2024 г., 11:59 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 12:59
"Хизбалла" обстреляла базу ВВС на горе Мерон: пострадавших нет
Matanya Tausig/Flash90

Ливанские источники заявили, что беспилотник "Хизбаллы" атаковал базу ВВС ЦАХАЛа на горе Мерон.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что были зафиксированы несколько запусков ракет с ливанской территории в направлении подразделения воздушного управления в районе горы Мерон, в результате никто не пострадал, не нанесен ущерб боеспособности подразделения.

ЦАХАЛ ответил обстрелом огневых точек противника на территории Ливана.

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