"Хизбалла" обстреляла базу ВВС на горе Мерон: пострадавших нет

Ливанские источники заявили, что беспилотник "Хизбаллы" атаковал базу ВВС ЦАХАЛа на горе Мерон.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что были зафиксированы несколько запусков ракет с ливанской территории в направлении подразделения воздушного управления в районе горы Мерон, в результате никто не пострадал, не нанесен ущерб боеспособности подразделения.

ЦАХАЛ ответил обстрелом огневых точек противника на территории Ливана.