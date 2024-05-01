Внимание, розыск: пропал 66-летний Николай Бергер из Беэр-Шевы
время публикации: 01 мая 2024 г., 07:04 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 07:11
Полиция просит помощи общественности в розыске 66-летнего Николая Бергера из Беэр-Шевы. В последний раз его видели около 08:30 30 апреля в отделении больничной кассы "Клалит" на улице Генриетта Сольд в Беэр-Шеве.
Приметы пропавшего: телосложение среднее, короткая стрижка, светлая кожа. Другие приметы не указаны. Был одет в серые шорты, черную футболку, носил желтую панаму.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 086462744.