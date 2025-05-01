ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию террористов "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

ЦАХАЛ подтверждает, что 1 мая в районе Мис аль-Джабаля, на юге Ливана, в результате авиаударов были ликвидированы, по меньшей мере, двое террористов "Хизбаллы".

Сообщает, что был уничтожен боевик "Радуана", а затем еще один террорист "Хизбаллы", который действовал в приграничной зоне и собирал разведданные.

Ранее ливанские источники сообщали, что БПЛА ЦАХАЛа атаковали несколько транспортных средств в районе деревни Мис аль-Джабаль, на юге Ливана.

Канал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", сообщал: 1) БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль между деревнями Мис аль-Джабаль и Блида на юге Ливана, убиты один ливанец и двое сирийцев, 2) БПЛА ЦАХАЛа атаковал мужчину на мотоцикле в том же районе, 3) БПЛА ЦАХАЛа снова атаковал автомобиль в Мис аль-Джабале, есть тяжелораненый.