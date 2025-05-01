Старшина полиции стал героем после публикации фото со спасением мужчины и девочки. Кто автор снимка?

Сайт газеты "Мaapив" опубликовал имя полицейского, спасавшего 30 апреля жителей поселков в Иудейских горах во время лесного пожара и ставшего героем фотографии, широко растиражированной в социальных сетях.

Это старшина Хаим Бен-Шаанан, инструктор мотоциклетного подразделения дорожной полиции.

Как пишет журналист Алон Хакмон, старшина Бен-Шаанан одним из первых оказался на месте происшествия, оценив ситуацию, он вызвал заместителя командира своего подразделения, который прибыл через несколько минут. Он отметил, что в условиях, когда на дорогах возникают заторы, приходится спасать людей, усаживая их на полицейские мотоциклы. Также для эвакуации использовали прицеп и другие средства.

Фотография, на которой запечатлен Хаим Бен-Шаанан, вывозящий на мотоцикле из зоны пожаров мужчину и девочку, не просто широко разошлась в соцсетях. Ее опубликовали сайты "Мако" и Ynet. Она опубликована сайтом "Маарив". Публиковало ее турецкое издание Milliyet без явного указания источника. В публикации "Мако" была указана ссылка на "пресс-службу полиции Израиля". Однако в рассылках пресс-службы полиции этого снимка не было. Он появлялся и сразу был удален из X-блога полиции Израиля. Редакция Newsru.co.il обратилась за разъяснениями в пресс-службу полиции, и нам не смогли подтвердить авторство снимка.

Поскольку кадр был явно снят профессионалом, наша редакция проверяла наличие снимка на страницах профессиональных фотографов, которые работали 30 апреля в зоне тушения лесных пожаров. Проверяли мы и ленты агентств.

По публикации Milliyet, хотя источник не был указан явно, складывалось впечатление, что снимок взят с ленты агентства Anadolu (AA, Турция). Но в базе Anadolu снимок нельзя было найти.

Лишь позже нам удалось установить, что снимок действительно из базы Anadolu, в настоящее время его также можно увидеть в базе Getty Images. Автор "фото дня": Мостафа аль-Харуф (Mostafa Alkharouf) из Иерусалима.

Отметим, что в Instagram Мостафы аль-Харуфа этот снимок выложен не был.