Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал мотоциклиста на юге Ливана

Ливанские источники сообщают, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал мотоцикл около деревни Мис аль-Джабаль, на юге Ливана, недалеко от израильской границы.

Ранее сообщалось, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль между деревнями Мис аль-Джабаль и Блида на юге Ливана. Канал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", объявил, что в результате атаки были убиты один ливанец и двое сирийцев.

ЦАХАЛ эти сведения пока не комментирует.

Информация уточняется.