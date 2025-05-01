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Израиль

Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал мотоциклиста на юге Ливана

время публикации: 01 мая 2025 г., 13:52 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 13:57
Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал мотоциклиста на юге Ливана
AP Photo/Hassan Ammar

Ливанские источники сообщают, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал мотоцикл около деревни Мис аль-Джабаль, на юге Ливана, недалеко от израильской границы.

Ранее сообщалось, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль между деревнями Мис аль-Джабаль и Блида на юге Ливана. Канал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", объявил, что в результате атаки были убиты один ливанец и двое сирийцев.

ЦАХАЛ эти сведения пока не комментирует.

Информация уточняется.

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