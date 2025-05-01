Источники: БПЛА ЦАХАЛа атаковал мотоциклиста на юге Ливана
время публикации: 01 мая 2025 г., 13:52 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 13:57
Ливанские источники сообщают, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал мотоцикл около деревни Мис аль-Джабаль, на юге Ливана, недалеко от израильской границы.
Ранее сообщалось, что БПЛА ЦАХАЛа атаковал автомобиль между деревнями Мис аль-Джабаль и Блида на юге Ливана. Канал "Аль-Манар", принадлежащий "Хизбалле", объявил, что в результате атаки были убиты один ливанец и двое сирийцев.
ЦАХАЛ эти сведения пока не комментирует.
Информация уточняется.