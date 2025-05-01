x
01 мая 2025
|
последняя новость: 07:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 мая 2025
|
01 мая 2025
|
последняя новость: 07:20
01 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция: все дороги, перекрытые накануне из-за лесных пожаров, вновь открыты

время публикации: 01 мая 2025 г., 06:28 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 06:33
Полиция: все дороги, перекрытые накануне из-за лесных пожаров, вновь открыты
Пресс-служба полиции Израиля

Утром 1 мая полиция Израиля сообщила, что все дороги, перекрытые накануне из-за лесных пожаров, вновь открыты для движения транспорта.

При этом не рекомендуется приезжать в районы, которые пострадали накануне от лесных пожаров.

Отметим, что многие израильтяне сегодня, в День независимости, отправятся на природу.

По распоряжению командования пожарной службы, до полуночи 7 мая запрещено разведение костров и разжигание мангалов на природе. Запрет введен в связи с экстремальными погодными условиями и высокой вероятностью возникновения и распространения пожаров по всей стране. Разжигать мангалы можно будет в эти дни исключительно в специально отведенных для этого местах.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook