Полиция: все дороги, перекрытые накануне из-за лесных пожаров, вновь открыты

Утром 1 мая полиция Израиля сообщила, что все дороги, перекрытые накануне из-за лесных пожаров, вновь открыты для движения транспорта.

При этом не рекомендуется приезжать в районы, которые пострадали накануне от лесных пожаров.

Отметим, что многие израильтяне сегодня, в День независимости, отправятся на природу.

По распоряжению командования пожарной службы, до полуночи 7 мая запрещено разведение костров и разжигание мангалов на природе. Запрет введен в связи с экстремальными погодными условиями и высокой вероятностью возникновения и распространения пожаров по всей стране. Разжигать мангалы можно будет в эти дни исключительно в специально отведенных для этого местах.