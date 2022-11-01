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    В Израиле

    Завершились выборы в Кнессет 25-го созыва. Результаты национальных exit polls

    время публикации: | последнее обновление:
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    Завершились выборы в Кнессет 25-го созыва. Результаты национальных exit polls
    Tomer Neuberg/Flash90

    1 ноября в 22:00 в Израиле закрылись избирательные участки и завершилось голосование в Кнессет 25-го созыва. По данным Центральной избирательной комиссии, явка была самой высокой с 1999 года.

    Сразу после закрытия избирательных участков были опубликованы результаты exit polls, проведенных четырьмя главными телеканалами Израиля: "Кан-11", "Кешет-12" и "Решет-13", 14-м каналом.

    Согласно опубликованным данным опросов на выходах с избирательных участков, право-религиозная коалиция под руководством "Ликуда" набирает 61-62 мандата. Подчеркиваем: речь пока не идет о результатах выборов.

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    Exit poll телеканала "Кан-11"

    Опрос проводился институтом KANTAR на 70 избирательных участках в различных районах Израиля. Данные основаны на результате опроса, проведенного до 21:00.

    "Ликуд" – 30 мандатов;
    "Еш Атид" – 22;
    "Ционут Датит" – 15;
    "Механе Мамлахти – 13;
    ШАС – 10;
    "Яадут а-Тора" – 7;
    "Наш дом Израиль" – 5;
    "Авода" – 5;
    РААМ – 5;
    МЕРЕЦ – 4;
    ХАДАШ-ТААЛ – 4;

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    "Байт Иегуди" и БАЛАД не преодолевают электоральный барьер.

    Блок партий, поддерживающих Нетаниягу, набирает 62 мандата. Блок его противников – 54, вместе с ХАДАШ и ТААЛ – 58 мандатов.

    Exit poll телеканала "Кешет-12"

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    Опрос проводился компанией "Мидгам" под руководством Мано Гевы по заказу 12-го канала ИТВ.

    "Ликуд" – 30 мандатов;
    "Еш Атид" – 24;
    "Ционут Датит" – 14;
    "Махане Мамлахти" – 11;
    ШАС – 10;
    "Яадут а-Тора" – 7;
    "Авода" – 6;
    МЕРЕЦ – 5;
    РААМ – 5;

    НДИ – 4;
    ХАДАШ-ТААЛ – 4;

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    БАЛАД и "Байт Иегуди" не преодолевают электоральный барьер. Блок во главе с Биньямином Нетаниягу набирает 61 мандат.

    Exit poll телеканала "Решет-13"

    "Ликуд" – 31;
    "Еш Атид" – 24;
    "Ционут Датит" – 14;
    "Махане Мамлахти" – 12;
    ШАС – 10;
    "Яадут а-Тора" – 7;
    НДИ – 4;
    "Авода" – 5;
    МЕРЕЦ – 4;
    ХАДАШ-ТААЛЬ – 4;
    РААМ – 5;

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    adv_20 m_ar_5

    "Байт Иегуди" и БАЛАД не преодолевают электоральный барьер.

    Блок партий, поддерживающих Нетаниягу, набирает 62 мандата. Блок его противников – 54.

    Exit poll телеканала 14-го канала

    adv_21 m_ar_6

    "Ликуд" – 31;
    "Еш Атид" – 23;
    "Ционут Датит" – 12;
    "Механе Мамлахти – 11;
    ШАС – 10;
    "Яадут а-Тора" – 8;
    "Наш дом Израиль" – 6;
    "Авода" – 6;
    РААМ – 4;
    МЕРЕЦ – 5;
    ХАДАШ-ТААЛ – 4;

    "Байт Иегуди" и БАЛАД не преодолевают электоральный барьер.

    Блок партий, поддерживающих Нетаниягу, набирает 61 мандат.

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