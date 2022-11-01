Завершились выборы в Кнессет 25-го созыва. Результаты национальных exit polls
1 ноября в 22:00 в Израиле закрылись избирательные участки и завершилось голосование в Кнессет 25-го созыва. По данным Центральной избирательной комиссии, явка была самой высокой с 1999 года.
Сразу после закрытия избирательных участков были опубликованы результаты exit polls, проведенных четырьмя главными телеканалами Израиля: "Кан-11", "Кешет-12" и "Решет-13", 14-м каналом.
Согласно опубликованным данным опросов на выходах с избирательных участков, право-религиозная коалиция под руководством "Ликуда" набирает 61-62 мандата. Подчеркиваем: речь пока не идет о результатах выборов.
Exit poll телеканала "Кан-11"
Опрос проводился институтом KANTAR на 70 избирательных участках в различных районах Израиля. Данные основаны на результате опроса, проведенного до 21:00.
"Ликуд" – 30 мандатов;
"Еш Атид" – 22;
"Ционут Датит" – 15;
"Механе Мамлахти – 13;
ШАС – 10;
"Яадут а-Тора" – 7;
"Наш дом Израиль" – 5;
"Авода" – 5;
РААМ – 5;
МЕРЕЦ – 4;
ХАДАШ-ТААЛ – 4;
"Байт Иегуди" и БАЛАД не преодолевают электоральный барьер.
Блок партий, поддерживающих Нетаниягу, набирает 62 мандата. Блок его противников – 54, вместе с ХАДАШ и ТААЛ – 58 мандатов.
Exit poll телеканала "Кешет-12"
Опрос проводился компанией "Мидгам" под руководством Мано Гевы по заказу 12-го канала ИТВ.
"Ликуд" – 30 мандатов;
"Еш Атид" – 24;
"Ционут Датит" – 14;
"Махане Мамлахти" – 11;
ШАС – 10;
"Яадут а-Тора" – 7;
"Авода" – 6;
МЕРЕЦ – 5;
РААМ – 5;
НДИ – 4;
ХАДАШ-ТААЛ – 4;
БАЛАД и "Байт Иегуди" не преодолевают электоральный барьер. Блок во главе с Биньямином Нетаниягу набирает 61 мандат.
Exit poll телеканала "Решет-13"
"Ликуд" – 31;
"Еш Атид" – 24;
"Ционут Датит" – 14;
"Махане Мамлахти" – 12;
ШАС – 10;
"Яадут а-Тора" – 7;
НДИ – 4;
"Авода" – 5;
МЕРЕЦ – 4;
ХАДАШ-ТААЛЬ – 4;
РААМ – 5;
"Байт Иегуди" и БАЛАД не преодолевают электоральный барьер.
Блок партий, поддерживающих Нетаниягу, набирает 62 мандата. Блок его противников – 54.
Exit poll телеканала 14-го канала
"Ликуд" – 31;
"Еш Атид" – 23;
"Ционут Датит" – 12;
"Механе Мамлахти – 11;
ШАС – 10;
"Яадут а-Тора" – 8;
"Наш дом Израиль" – 6;
"Авода" – 6;
РААМ – 4;
МЕРЕЦ – 5;
ХАДАШ-ТААЛ – 4;
"Байт Иегуди" и БАЛАД не преодолевают электоральный барьер.
Блок партий, поддерживающих Нетаниягу, набирает 61 мандат.