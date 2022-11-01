Завершились выборы в Кнессет 25-го созыва. Результаты национальных exit polls

1 ноября в 22:00 в Израиле закрылись избирательные участки и завершилось голосование в Кнессет 25-го созыва. По данным Центральной избирательной комиссии, явка была самой высокой с 1999 года.

Сразу после закрытия избирательных участков были опубликованы результаты exit polls, проведенных четырьмя главными телеканалами Израиля: "Кан-11", "Кешет-12" и "Решет-13", 14-м каналом.

Согласно опубликованным данным опросов на выходах с избирательных участков, право-религиозная коалиция под руководством "Ликуда" набирает 61-62 мандата. Подчеркиваем: речь пока не идет о результатах выборов.

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Exit poll телеканала "Кан-11"

Опрос проводился институтом KANTAR на 70 избирательных участках в различных районах Израиля. Данные основаны на результате опроса, проведенного до 21:00.

"Ликуд" – 30 мандатов;

"Еш Атид" – 22;

"Ционут Датит" – 15;

"Механе Мамлахти – 13;

ШАС – 10;

"Яадут а-Тора" – 7;

"Наш дом Израиль" – 5;

"Авода" – 5;

РААМ – 5;

МЕРЕЦ – 4;

ХАДАШ-ТААЛ – 4;

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"Байт Иегуди" и БАЛАД не преодолевают электоральный барьер.

Блок партий, поддерживающих Нетаниягу, набирает 62 мандата. Блок его противников – 54, вместе с ХАДАШ и ТААЛ – 58 мандатов.

Exit poll телеканала "Кешет-12"

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Опрос проводился компанией "Мидгам" под руководством Мано Гевы по заказу 12-го канала ИТВ.

"Ликуд" – 30 мандатов;

"Еш Атид" – 24;

"Ционут Датит" – 14;

"Махане Мамлахти" – 11;

ШАС – 10;

"Яадут а-Тора" – 7;

"Авода" – 6;

МЕРЕЦ – 5;

РААМ – 5;



НДИ – 4;

ХАДАШ-ТААЛ – 4;

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БАЛАД и "Байт Иегуди" не преодолевают электоральный барьер. Блок во главе с Биньямином Нетаниягу набирает 61 мандат.

Exit poll телеканала "Решет-13"

"Ликуд" – 31;

"Еш Атид" – 24;

"Ционут Датит" – 14;

"Махане Мамлахти" – 12;

ШАС – 10;

"Яадут а-Тора" – 7;

НДИ – 4;

"Авода" – 5;

МЕРЕЦ – 4;

ХАДАШ-ТААЛЬ – 4;

РААМ – 5;

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"Байт Иегуди" и БАЛАД не преодолевают электоральный барьер.

Блок партий, поддерживающих Нетаниягу, набирает 62 мандата. Блок его противников – 54.

Exit poll телеканала 14-го канала

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"Ликуд" – 31;

"Еш Атид" – 23;

"Ционут Датит" – 12;

"Механе Мамлахти – 11;

ШАС – 10;

"Яадут а-Тора" – 8;

"Наш дом Израиль" – 6;

"Авода" – 6;

РААМ – 4;

МЕРЕЦ – 5;

ХАДАШ-ТААЛ – 4;

"Байт Иегуди" и БАЛАД не преодолевают электоральный барьер.

Блок партий, поддерживающих Нетаниягу, набирает 61 мандат.