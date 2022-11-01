Виртуальный exit poll на сайте NEWSru.co.il по итогам выборов в Кнессет 25-го созыва. Основные результаты

Вечером 1 ноября завершилось голосование на выборах в Кнессет 25-го созыва. Начался подсчет голосов.

Одновременно с другими израильскими СМИ редакция NEWSru.co.il публикует результаты exit poll – опроса, проведенного на нашем сайте.

В опросе приняли участие 6615 респондентов. 6408 из них ответили на все 13 вопросов.

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Сначала мы публикуем общие данные. Позже будет опубликован подробный отчет о проведенном опросе.

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68% относят себя скорее к правым, чем к левым. 15% – относят себя скорее к левым, чем к правым. 17% затрудняются с определением.

Основные результаты exit poll NEWSru.co.il

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Голоса наших читателей распределились следующим образом:

"Еш Атид" – 30%

НДИ – 29%

"Ликуд" – 20%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 6%

"Махане Мамлахти" – 4%

МЕРЕЦ – 2%

"Авода" – 1%

"Байт Иегуди" – 1%

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Прочие партии получили менее 1% голосов наших читателей.

Сравнение результатов сегодняшнего опроса с результатами опроса, который проводился нами 12-14 октября, показывает, что за последние недели перед выборами снизилась поддержка "Ликуда" среди наших читателей и выросла поддержка "Еш Атид" и НДИ. Это может быть связано с тем, что на сайте NEWSru.co.il активно рекламировались партии "Еш Атид" и НДИ (особенно в последние недели перед выборами), а партия "Ликуд" рекламу не размещала. Впрочем, как правило, наши опросы показательны и отражают картину в целом на русскоязычной улице Израиля.

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Отметим, что и в прошлые годы результаты виртуального exit poll на нашем сайте иногда заметно отличались от результатов предвыборных онлайн-опросов. Это могло быть связано с тем, что часть избирателей принимала решение незадолго до голосования или непосредственно на избирательном участке.

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Сколько голосов русскоязычных избирателей получают партии?

По оценке редакции NEWSru.co.il, с учетом численности русскоязычных избирателей в Израиле (750-780 тысяч) и их процентного отношения к общему числу избирателей (11-12%), если явка на выборах была равной средней по стране (примерно две трети), то голоса русскоязычных избирателей определяют 13-14 мандатов.

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Если исходить из предположения, что голосование на сайте NEWSru.co.il является показательным для русскоязычных избирателей в целом, то "Еш Атид" и НДИ получают по 4 "русских мандата", "Ликуд" – 3. Также один такой мандат получает блок "Ционут Датит"-"Оцма Иегудит". Прочее распределяется между партиями, имеющими меньшую поддержку среди русскоязычных израильтян.

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Однако следует учитывать, что явка русскоязычных избирателей могла быть ниже, чем в среднем по стране.

Весьма любопытен тот факт, что наши читатели, подавляющее большинство из которых относят себя скорее к правым, чем к левым, чаще отдают голоса партиям, формирующим левоцентристскую коалицию перемен, а не консервативную право-религиозную коалицию. Очевидно, это связано, прежде всего, с негативным или настороженным отношением многих русскоязычных израильтян к ультраортодоксальному сектору.

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С июля 2022 года на сайте NEWSru.co.il изменен алгоритм онлайн-опросов. При попытке повторного голосования (с того же компьютера или мобильного устройства) теперь не появляется сообщение о том, что данный пользователь уже участвовал в опросе. Просто запоминается единственный результат – последний. Такой алгоритм позволяет в случае ошибки или сбоя во время голосования сделать это повторно. Установлена система идентификации каждого участника опроса. Кроме того, стало возможным ранжирование результатов опроса по категориям.

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Сравнение с результатами виртуального exit poll на прошлых выборах

На прошлых выборах голоса наших читателей распределялись так:

НДИ: 03.2021 – 34,0%, 03.2020 – 42,2%; 09.2019 – 45,1%; 04.2019 – 31,0%

"Ликуд": 23,8%, 32,3%; 28,8%; 26,6%

"Еш Атид": 20,7% (блок "Кахоль Лаван", в составе которого была эта партия на прошлых выборах – 16,7%; 16,1%; 20,6%)

"Тиква Хадаша" – 8,5% (только 03.2021, ранее в выборах не участвовала; при этом партия "Кахоль Лаван" набирала менее 1%)

"Ционут Датит" – 2,1% (только 03.2021, ранее в выборах не участвовала)

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Таким образом, по нашим опросам, по сравнению с прошлыми выборами (март 2021), партии НДИ и "Ликуд" потеряли некоторое количество голосов, партия "Еш Атид" получила заметное число дополнительных голосов, партия "Махане Мамлахти" ("Тиква Хадаша" + "Кахоль Лаван") потеряла голоса, партия "Ционут Датит" получила дополнительные голоса.