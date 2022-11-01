Виртуальный exit poll. Выборы в Кнессет 25-го созыва: как вы проголосовали?

1 ноября 2022 года проходят выборы в Кнессет 25-го созыва. Если вы уже побывали на избирательном участке, просим вас сообщить, за кого вы проголосовали. Если вы не голосуете, хотя имеете на это право, мы тоже просим вас ответить на наши вопросы.

Данные этого своеобразного виртуального exit poll не будут опубликованы до момента окончания голосования и закрытия всех избирательных участков, чтобы не нарушать закон о выборах.

Внимание: опрос предназначен только для граждан Израиля

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Опрос анонимный. Мы просим вас указать общие данные и ответить на вопрос о сделанном выборе.

Как вы проголосовали на выборах в Кнессет 25-го созыва? Опрос NEWSru.co.il

(вам предстоит ответить на 13 вопросов)

В списке перечислены все 40 партий и блоков, которые были допущены центральной избирательной комиссией и не отказались в дальнейшем от участия в выборах.

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