Во вторник, 1 ноября, в Израиле проходят выборы в Кнессет 25-го созыва. На большинстве участков голосование началось в 7:00 и закончится в 22:00. В населенных пунктах, где проживают менее 350 человек, голосование проходит с 8:00 до 20:00.

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На этот раз 6788804 израильтянина имеют право голоса. С момента прошлых выборов число израильтян, имеющих право голосовать, выросло на 210720 человек (на 3,2%).

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В общей сложности, открыты 12495 избирательных участков. В тюрьмах организованы 55 избирательных участков, в больницах – 222, в домах престарелых – 225. Во всех этих учреждениях голосование также начнется в 8:00 и завершится в 20:00. Для голосования в больнице госпитализированный должен получить специальный бланк "25 алеф". Его можно получить в администрации больницы. В момент голосования больной должен иметь при себе этот бланк и удостоверение личности.

За несколько недель до выборов МВД направило всем избирателям специальный бюллетень, в котором указано место и номер избирательного участка. Если сообщение не получено, то место голосования можно узнать на специальном сайте МВД (только иврит или арабский, надо указать номер "теудат зеута" и дату его выдачи) или по телефону 1 800 222 290 (в том числе на русском языке).

Для участия в голосовании необходимо иметь при себе один из следующих документов: удостоверение личности, действующий международный паспорт, действующие водительские права, военный билет для находящихся на срочной или сверхсрочной службе или удостоверение полицейского.

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Для голосования людей с ограниченными возможностями подготовлены 5119 избирательных участков, а также 2938 избирательных специальных избирательных участков. Человек, который из-за ограниченных возможностей передвижения, не может проголосовать на участке, где он записан, имеет право проголосовать на одном из специальных избирательных участков. Будут действовать также примерно 280 избирательных участков для больных коронавирусом, находящихся в карантине. Эти люди получат возможность проголосовать, предъявив специальный бланк министерства здравоохранения, подтверждающий, что они больны коронавирусом, или подписав соответствующую декларацию. Для больных коронавирусом организована специальная система шаттлов, которые доставят их к месту голосования и обратно. Информацию можно получить на сайте ЦИК (на иврите, английском, арабском).

Для того, чтобы голос был засчитан, необходимо вложить один бюллетень с названием и буквенным символом партии, за которую голосует избиратель, в конверт, полученный от членов избирательной комиссии. Бюллетень должен быть только один. Запрещено оставлять какие-либо надписи или изображение на бюллетене (в случае их нанесения бюллетень признается недействительным). Если на месте голосования нет бюллетеня с название партии, которой избиратель хочет отдать свой голос, необходимо сообщить об этом членам избирательной комиссии.

В выборах принимают участие 40 предвыборных списков. Для того, чтобы преодолеть электоральный барьер, необходимо набрать 3,25% голосов избирателей.

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СМ.ПОЛНЫЙ СПИСОК ПАРТИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫБОРАХ В КНЕССЕТ 25-ГО СОЗЫВА

1 ноября (до окончания голосования) проезд в междугороднем общественном транспорте и на железной дороге бесплатный. (За исключением рейсов в Эйлат и обратно).

Силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности. В связи с большим числом предупреждений о возможных терактах, было принято решение о введении режима изоляции арабских районов Иудеи и Самарии. Режим изоляции вступил в силу сразу после полуночи и будет снят в 23:59 1 ноября. Тысячи солдат, полицейских и пограничников обеспечивают порядок в день голосования.

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31 октября гендиректор ЦИК Орли Адэс заявила, что, по ее оценке, к утру 2 ноября завершится подсчет 70% голосов. Окончательные результаты выборов станут известны к полудню 3 ноября.

Отметим, что нынешние парламентские выборы в Израиле – пятые за последние три с половиной года.