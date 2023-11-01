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    В Израиле

    За сутки в ходе боев в секторе Газы погибли 15 военнослужащих ЦАХАЛа

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    За сутки в ходе боев в секторе Газы погибли 15 военнослужащих ЦАХАЛа
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    31 октября и 1 ноября поступили сообщения о гибели 15 военнослужащих ЦАХАЛа в ходе боевых действий в северной части сектора Газы.

    1. Лейтенант Пдая Менахем Марк, из Отниэля, офицер 432-го пехотного батальона "Цабар" бригада "Гивати". (Его имя ранее было опубликовано в СМИ.)

    2. Сержант Итай Иегуда, 20 лет, из Ришон ле-Циона, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригада "Гивати".

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    3. Сержант Шай Арвас, 20 лет, из Холона, боевой медик 432-го пехотного батальона "Цабар" бригада "Гивати".

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    4. Сержант Рои Сарагости, 20 лет, из А-Роа, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригада "Гивати".

    5. Лейтенант Ариэль Райх, 24 года, из Иерусалима, офицер 77-го батальона бригады "Саар ми-Голан"

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    6. Капрал Асиф Лугер, 21 год, из Ягура, боец ​​77-го батальона бригады "Саар ми-Голан"

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    7. Сержант Ади Данан, 20 лет, из Явне, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

    8. Сержант Халель Соломон, 20 лет, из Димоны, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

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    9. Сержант Эрез Мишловски, 20 лет, из Оранита, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

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    10. Сержант Ади Леон, 20 лет, из Нили, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

    11. Капрал Идо Овадия, 19 лет, из Тель-Авива, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

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    12. Капрал Лиор Симинович, 19 лет, из Герцлии, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

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    13. Сержант Рои Дави, 20 лет, из Иерусалима, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

    14. Сержант Рой Вольф, 20 лет, из Рамат-Гана, боец разведроты бригады "Гивати"

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    15. Сержант Лави Липшиц, 20 лет, из Модиин-Маккабим-Реут, боец разведроты бригады "Гивати".

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    Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре 2023 года (обновляется)

    Девять бойцов (1-9) в этом списке погибли в результате попадания противотанковой ракеты в БТР "Намер" (ХАМАС заявляет, что это была ракета "Ясин-105").

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