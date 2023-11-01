"Братья по парникам и коровникам": как бывшие лидеры протеста заполнили вакуум, оставленный государством

ХАМАС напал на Израиль 7 октября, в субботу. В тот же день организации, стоявшие последние девять месяцев во главе протестного движения, направили все свои ресурсы на помощь армии и тылу. Утром 8 октября движение "Братья по оружию" открыло в центре "Экспо" в Тель-Авиве волонтерский штаб. К "Братьям по оружию" присоединились движения "Протест хайтека" и "Строим альтернативу" (женское движение протеста).

Все эти движения, в недавнем прошлом стоявшие во главе протестных акций, сейчас используют свою инфраструктуру, связи, военный опыт и технологические возможности, чтобы заполнить вакуум, оставленный государственными структурами.

Объединенный штаб различных волонтерских движений теперь называется "Братья и сестры за Израиль". В нем работают разные люди – светские и религиозные, евреи и арабы, правые и левые.

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Этот штаб стал крупнейшим в Израиле и насчитывает 15 тысяч волонтеров. Корреспондент NEWSru.co.il Алла Гаврилова побывала в "Экспо" и рассказывает о том, что там видела.

7 октября, когда стало известно о происходящем на юге страны, десятки человек из движения "Братья по оружию" взяли оружие и выехали на границу с Газой. Некоторым из них удалось проникнуть в занятые ХАМАСом поселки и отбить часть жителей у боевиков. Но на следующий день, когда стали проясняться масштабы трагедии, оказалось, что далеко не все населенные пункты на границе эвакуированы. В первые дни войны, когда Сдерот, в частности, подвергался массированным обстрелам из Газы, жители города, особенно пожилые, больные люди и семьи с детьми, умоляли власти их вывезти, однако государство на тот момент еще не занялось эвакуацией граждан, а мэрия Сдерота не справлялась с этой задачей. И тогда вывозом людей начали заниматься "Братья по оружию". Благодаря волонтерам из города были вывезены сотни человек, пока не была отлажена система эвакуации.

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Одновременно с этим группа из "Протеста хайтекистов" открыла в "Экспо" штаб по поиску пропавших без вести. Специалисты по информационным технологиям с помощью специальных программ для анализа видеоданных по крупицам собирали данные о пропавших людях и передавали ее властям. Благодаря их работе удалось установить судьбу значительного числа похищенных.

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В первые же дни войны, когда стремительно поступали новые данные о числе жертв, в штабе поняли, что не у всех эвакуированных есть возможность оплакивать близких так, как требует их вера и традиции. Поэтому одним из дел, за которые взялись волонтеры, стали сбор и доставка необходимых вещей для "шивы".

"Мы собрали более 1400 посылок. По числу жертв. Стулья, свечи, продукты питания, другие необходимые вещи. И развезли их семьям, чтобы они могли сидеть "шиву" и не искать самое необходимое", – рассказывает Гили из "Братьев по оружию".

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Еще одним делом, за которое взялись лидеры протестных движений, стал сбор обмундирования и вещей первой необходимости для резервистов, которые в первые дни войны сообщали об острой нехватке всего – от бронежилетов до средств гигиены. Все собранные в "Экспо" вещи передавались ЦАХАЛу на проверку.

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Недавно "Братья и сестры для Израиля" открыли еще два волонтерских штаба. Штаб на Мертвом море занимается беженцами – решает вопросы с бюрократией, оказывает психологическую помощь, работает с детьми. Еще один штаб открыт на юге страны.

Вскоре после начала войны "Братья и сестры за Израиль" переключились со срочных действий, которыми на тот момент уже занимались власти, на рутинную волонтерскую работу. Это и гуманитарная помощь югу, и помощь в эвакуации, и разъяснительная работа в социальных сетях, и работа со СМИ.

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Таль последние десять лет живет в Германии, у него там бизнес. Но уже 10 октября он вернулся домой в Израиль и пришел в волонтерский штаб. Сейчас он занимается тем, что возит группы иностранных журналистов и блогеров в гостиницы, где живут беженцы, на фермы на юге и на севере, в Сдерот и другие пострадавшие от нападения ХАМАСа города.

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Один из огромных подземных гаражей "Экспо" был переоборудован в логистический центр, куда со всей страны свозят вещи для беженцев, и откуда эти вещи развозятся по адресам. Это огромное помещение, в котором все находится в идеальном порядке. Все лежит по секциям – детская, женская и мужская одежда и обувь, коляски и бустеры, игрушки, игры и книги, предметы гигиены, вещи для военнослужащих. Всю одежду и обувь сортируют по размерам.

Одна из женщин, работающих на сортировке вещей, объясняет: "Сначала сюда просто приезжали люди с вещами. Дети приносили свои игрушки. Но потом к делу стали подключаться и большие компании. У нас очень много волонтеров. В первую неделю на въезде просто была очередь из машин с людьми, которые хотели помочь. Но и работы много. Спрос огромный, потому что беженцами стали в одночасье 250 тысяч человек, и им действительно необходимы вещи".

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Ежедневно тысячи волонтеров из "Братьев и сестер по оружию" едут на юг, на границу с Газой, чтобы помогать фермерам собирать урожай. Они работают с 7 утра и до заката.

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Амнон и еще четверо его "братьев по оружию", с которыми он вместе служил в спецподразделении "Сайерет Шакед", уже давно вышли на пенсию. Сейчас они каждый день к 7 утра едут из Афулы в поселок Йеша в региональном совете Эшколь, чтобы собирать урожай и грузить ящики с овощами.

Фермеры из кибуцев на границе с Газой рассказывают, что к ним приезжают люди отовсюду, чтобы делать работу, которую сейчас, когда уехали иностранные рабочие, делать стало некому.

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Эти волонтерские группы теперь не без гордости называют себя "Братья по парникам" и "Братья по коровникам".

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"Сейчас не до политики. Те из нас, кто являются действующими резервистами, на фронте. Те, кто не в резерве, помогают тылу. Гражданское общество в Израиле оказалось еще мощнее и сплоченнее, чем можно было предположить, и в этом главная сила страны. И еще в том, что здесь все равны. Отставные генералы, дипломаты, инженеры, пенсионеры, подростки. Я учительница английского. И мы все работаем бок о бок и делаем, что можем, и часто больше", – говорит Гили, одна из волонтерок.