Разрешены к публикации имена еще девяти военнослужащих ЦАХАЛа, погибших в боях на севере сектора Газы

Утром 1 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена еще девяти израильских военнослужащих, погибших в ходе боев на севере сектора Газы.

1. Лейтенант Ариэль Райх, 24 года, из Иерусалима, офицер 77-го батальона бригады "Саар ми-Голан"

2. Капрал Асиф Лугер, 21 год, из Ягура, боец ​​77-го батальона бригады "Саар ми-Голан"

adv_12 m_ar_1

3. Сержант Ади Данан, 20 лет, из Явне, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

4. Сержант Халель Соломон, 20 лет, из Димоны, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

adv_13 incontent_1

5. Сержант Эрез Мишловски, 20 лет, из Оранита, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

adv_14 m_ar_2

6. Сержант Ади Леон, 20 лет, из Нили, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

7. Капрал Идо Овадия, 19 лет, из Тель-Авива, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

adv_15 incontent_2

8. Капрал Лиор Симинович, 19 лет, из Герцлии, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

adv_16 m_ar_3

9. Сержант Рои Дави, 20 лет, из Иерусалима, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

31 октября в ходе боев в Джабалии погибли сержант Рой Вольф, 20 лет, из Рамат-Гана, боец разведроты бригады "Гивати" и сержант Лави Липшиц, 20 лет, из Модиин-Маккабим-Реут, боец разведроты бригады "Гивати", еще двое бойцов были тяжело ранены.

adv_17 incontent_3

Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре 2023 года (обновляется)