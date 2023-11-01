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    В Израиле

    Разрешены к публикации имена еще девяти военнослужащих ЦАХАЛа, погибших в боях на севере сектора Газы

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    Разрешены к публикации имена еще девяти военнослужащих ЦАХАЛа, погибших в боях на севере сектора Газы
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Утром 1 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имена еще девяти израильских военнослужащих, погибших в ходе боев на севере сектора Газы.

    1. Лейтенант Ариэль Райх, 24 года, из Иерусалима, офицер 77-го батальона бригады "Саар ми-Голан"

    2. Капрал Асиф Лугер, 21 год, из Ягура, боец ​​77-го батальона бригады "Саар ми-Голан"

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    3. Сержант Ади Данан, 20 лет, из Явне, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

    4. Сержант Халель Соломон, 20 лет, из Димоны, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

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    5. Сержант Эрез Мишловски, 20 лет, из Оранита, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

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    6. Сержант Ади Леон, 20 лет, из Нили, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

    7. Капрал Идо Овадия, 19 лет, из Тель-Авива, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

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    8. Капрал Лиор Симинович, 19 лет, из Герцлии, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

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    9. Сержант Рои Дави, 20 лет, из Иерусалима, боец 432-го пехотного батальона "Цабар" бригады "Гивати".

    31 октября в ходе боев в Джабалии погибли сержант Рой Вольф, 20 лет, из Рамат-Гана, боец разведроты бригады "Гивати" и сержант Лави Липшиц, 20 лет, из Модиин-Маккабим-Реут, боец разведроты бригады "Гивати", еще двое бойцов были тяжело ранены.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 1 Ноября 2023
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