Ракетная тревога в Кармиэле, Маалоте и других населенных пунктах Галилеи
время публикации: 01 ноября 2024 г., 13:36 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 13:58
Ракетная тревога прозвучала в ряде населенных пунктов Верхней и Центральной Галилеи, включая Мисгав, Маджд аль-Крум, Кармиэль, Маалот-Таршиху и другие населенные пункты.
По сообщению ЦАХАЛа, по Израилю из Ливана выпущено около 30 ракет, которые пересекли границу. Часть ракет перехвачена, зафиксированы падения ракет в Галилее.
Полиция сообщает, что ее сотрудники выехали на поиск обломков ракет и противоракет. По предварительным данным, в результате обстрела причинен материальный ущерб, информация о пострадавших выясняется.