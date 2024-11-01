Ракетная тревога в Кармиэле, Маалоте и других населенных пунктах Галилеи

Ракетная тревога прозвучала в ряде населенных пунктов Верхней и Центральной Галилеи, включая Мисгав, Маджд аль-Крум, Кармиэль, Маалот-Таршиху и другие населенные пункты.

По сообщению ЦАХАЛа, по Израилю из Ливана выпущено около 30 ракет, которые пересекли границу. Часть ракет перехвачена, зафиксированы падения ракет в Галилее.

Полиция сообщает, что ее сотрудники выехали на поиск обломков ракет и противоракет. По предварительным данным, в результате обстрела причинен материальный ущерб, информация о пострадавших выясняется.