x
01 ноября 2024
|
последняя новость: 13:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 ноября 2024
|
01 ноября 2024
|
последняя новость: 13:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В багажнике угнанного грузовика перевозились нелегалы из Хеврона. Видео

время публикации: 01 ноября 2024 г., 12:23 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 12:29
В багажнике угнанного грузовика перевозились нелегалы из Хеврона. Видео
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы пограничной полиции МАГАВ и сотрудники полиции Маале-Адумим задержали числившийся в угоне грузовой автомобиль, внутри которого были обнаружены палестинцы из Хеврона, не имевшие разрешений на въезд и пребывание в Израиле.

В полицию поступило сообщение из мошава Альмог об угоне грузовика у законных владельцев. Полиция приступила к розыску угнанного автомобиля. Совпадавший с описанием грузовик заметили сотрудники полиции Маале-Адумим, они задержали транспортное средство и задержали его водителя.

При обыске в кузове грузовика (не предназначенном для перевозки пассажиров) были обнаружены четверо подозреваемых, жителей Хеврона, незаконно находящихся в Израиле. Водитель и четверо нелегалов задержаны для допроса.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 ноября 2024

Арестован нелегал из Дженина, шантажировавший жительницу Иерусалима интимными файлами
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 октября 2024

Закрыта стройка на Нахалат Биньямин, где работали и жили палестинские нелегалы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 октября 2024

На Нахалат Биньямин в Тель-Авиве жили 11 палестинских нелегалов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 октября 2024

16 нелегалов из сектора Газы задержаны в Галилее, конфискован перевозивший их минибус