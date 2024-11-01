В багажнике угнанного грузовика перевозились нелегалы из Хеврона. Видео

Бойцы пограничной полиции МАГАВ и сотрудники полиции Маале-Адумим задержали числившийся в угоне грузовой автомобиль, внутри которого были обнаружены палестинцы из Хеврона, не имевшие разрешений на въезд и пребывание в Израиле.

В полицию поступило сообщение из мошава Альмог об угоне грузовика у законных владельцев. Полиция приступила к розыску угнанного автомобиля. Совпадавший с описанием грузовик заметили сотрудники полиции Маале-Адумим, они задержали транспортное средство и задержали его водителя.

При обыске в кузове грузовика (не предназначенном для перевозки пассажиров) были обнаружены четверо подозреваемых, жителей Хеврона, незаконно находящихся в Израиле. Водитель и четверо нелегалов задержаны для допроса.