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Израиль

В Израиле проведены первые законные верблюжьи бега

время публикации: 01 ноября 2024 г., 15:34 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 15:47
В Израиле проведены первые законные верблюжьи бега
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Южного округа организовала и курировала проведение первых законных верблюжьих бегов, которые прошли в пятницу, 1 ноября, на территории регионального совета Рамат а-Негев.

В отличие от предыдущих аналогичных бегов, во время которых традиционно фиксировались нарушения дорожного движения, инциденты со стрельбой и факты жестокого обращения с животными, в этот раз за проведение мероприятия отвечала полиция.

Благодаря тому, что в подготовке бегов совместно с полицией участвовали представители бедуинского сектора, мероприятие было спланировано и проведено с учетом безопасности и общественного порядка, контроля над движением транспорта и потоком зрителей.

Подготовка мероприятия включала себя картографирование местности с помощью полицейских вертолетов, создание тренировочных площадок, встречи полицейских с высокопоставленными представителями бедуинского сектора.

В результате удалось организовать и провести первые в Израиле законные верблюжьи бега.

Израиль
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