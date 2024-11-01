В Израиле проведены первые законные верблюжьи бега

Полиция Южного округа организовала и курировала проведение первых законных верблюжьих бегов, которые прошли в пятницу, 1 ноября, на территории регионального совета Рамат а-Негев.

В отличие от предыдущих аналогичных бегов, во время которых традиционно фиксировались нарушения дорожного движения, инциденты со стрельбой и факты жестокого обращения с животными, в этот раз за проведение мероприятия отвечала полиция.

Благодаря тому, что в подготовке бегов совместно с полицией участвовали представители бедуинского сектора, мероприятие было спланировано и проведено с учетом безопасности и общественного порядка, контроля над движением транспорта и потоком зрителей.

Подготовка мероприятия включала себя картографирование местности с помощью полицейских вертолетов, создание тренировочных площадок, встречи полицейских с высокопоставленными представителями бедуинского сектора.

В результате удалось организовать и провести первые в Израиле законные верблюжьи бега.